Kylian Mbappé, la grosse angoisse chez les Français ?

Alors que le débat autour du Ballon d’Or fait rage entre Dembélé et Lamine Yamal, Karl Toko Ekambi s’indigne du manque de soutien envers l’attaquant parisien. Pour l’ancien Lyonnais, les Français peinent à défendre leurs propres joueurs et seraient gênés à l’idée de voir Dembélé devancer Mbappé.

Le débat pour savoir qui sera le vainqueur du Ballon d’Or est sur toutes les lèvres. Qui de Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal obtiendra cette récompense ? Si les avis divergent, de nombreux observateurs français ont pris parti pour Lamine Yamal , au détriment de l’attaquant du PSG . Une véritable honte pour l’ancien attaquant de l’OL , Karl Toko Ekambi , qui estime que les Français devraient être plus chauvins et que ce non-soutien à Ousmane Dembélé pourrait avoir un lien avec Kylian Mbappé .

«Les gens trouvent des problèmes»

En direct sur la chaîne Twitch de Ange GR, Karl Toko Ekambi s’est exprimé sur le Ballon d’Or et estime que les observateurs français, comme avec Kylian Mbappé, sont trop durs avec Ousmane Dembélé : « (Lamine) Yamal est espagnol, et les Espagnols feront toujours front derrière leur joueur. À 100 %, à 200 %, ils te mettent là-haut. En France, on ne fait que critiquer (Kylian) Mbappé. Là, Ousmane Dembélé, on devrait tous être derrière lui, les gens trouvent des problèmes. »