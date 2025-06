Louis Vuitton, Hublot… La famille Arnault régale le Paris FC !

La rédaction

Promu en Ligue 1 pour la première fois depuis plus de 40 ans, le Paris FC a célébré cette montée historique sous le regard bienveillant de ses nouveaux propriétaires. La famille Arnault, via LVMH, a gâté joueurs et joueuses avec des cadeaux de luxe, entre montres Hublot, sacs Louis Vuitton et chaussures Berluti.

Bloqué depuis plus de 40 ans dans les championnats inférieurs, le PFC a enfin été promu en Ligue 1. Le Paris FC a changé de dimension depuis le rachat par la famille Arnault en novembre 2024. Le club de la capitale a été promu en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2024-2025 en terminant deuxième de Ligue 2 avec 69 points, derrière Lorient et ses 71 points. Le PFC devient donc le deuxième club de la capitale dans l’élite et rejoint le PSG pour jouer des derbys qui s’annoncent chauds.

Un beau cadeau pour la montée Le propriétaire a cependant souhaité calmer les ardeurs de tout le monde en expliquant vouloir prendre son temps, sans faire de folie. Mais si les écarts ne se font pas encore sur le mercato, ils se font dans le vestiaire du PFC. Après le match nul face à Martigues (1-1), qui a officialisé la montée en Ligue 1, le président Pierre Ferracci a offert une montre comme cadeau à l’ensemble de ses joueurs.