Départ de Marseille : C’est confirmé à l’OM !

La reprise approche pour l’Olympique de Marseille. Les joueurs de Roberto De Zerbi sont attendus le 7 juillet à la Commanderie pour une préparation en plusieurs étapes. Après des tests médicaux et un premier stage aux Pays-Bas, l’OM participera à la AirCup en Andorre et en Espagne, face à Al Jazira et Valence.

Actuellement en vacances, l’OM ne devrait pas traîner pour reprendre l’entraînement. Roberto De Zerbi a demandé à ses hommes d’être présents le lundi 7 juillet à la Commanderie pour le début de la reprise, annonce La Provence. Si les entraînements sur le terrain ne commenceront que le jeudi 10 juillet, les trois jours précédents serviront à effectuer de nombreux tests médicaux.

Un départ de Marseille annoncé Après la reprise des entraînements, l’OM ne va pas tarder à quitter Marseille. La Provence explique que les hommes du tacticien italien se rendront sans doute aux Pays-Bas pour leur premier déplacement à l’étranger. L’OM y effectuera un stage de préparation pour valider les premiers jours de travail à la Commanderie.