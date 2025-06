Karim Benzema : Le divorce après un coup de pression !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien agent de Karim Benzema ainsi que d'Hatem Ben Arfa lorsque les deux attaquants évoluaient encore à l'OL, leur club formateur, Frédéric Guerra avait été contraint de faire un choix au moment de l'éclosion des deux joueurs. Il révèle avoir reçu des pressions de la part du clan Ben Arfa, ce qui l'aurait donc incité à se séparer à l'époque de Benzema. Explications.

Purs produits issus du centre de formation de l'OL et de la génération 1987, Karim Benzema et Hatem Ben Arfa n'ont pas pour autant eu la même carrière. Loin de là. Le premier a remporté de multiples Ligue des Champions ainsi que le Ballon d'Or, tandis que le second n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au plus haut niveau de manière constante et régulière. Et pourtant, l'agent Frédéric Guerra avait à l'époque privilégié une collaboration avec Ben Arfa plutôt que Benzema à cause de pressions comme il l'a révélé sur RMC Sport.