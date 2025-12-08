Kylian Mbappé - Des milliards d’euros : La révélation cash sur son salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fort de son statut de grande star du football français, Kylian Mbappé enchaine les gros contrats avec des salaires conséquents, que ce soit par le passé avec le PSG ou désormais au Real Madrid où il évolue depuis 2024. Et sa mère, Fayza Lamari, révélait que le clan Mbappé prenait ses grosses sommes sans honte, annonçant même qu'il prendrait 10 milliards d'euros s'il avait pu.

Avec un salaire mensuel évalué à 2 670 000 € au Real Madrid où il évolue depuis l'été 2024, Kylian Mbappé est l'un des joueurs les mieux payés au monde. Rien de plus logique vu le statut un peu à part de l'ancienne star du PSG dans le football français, et dans le reportage sur Envoyé Spécial qui lui était consacré en janvier 2024, sa mère Fayza Lamari avouait d'ailleurs sans aucun scrupule que Mbappé et son entourage auraient même pris des milliards d'euros dans le football s'ils avaient pu.

« Si on avait pu prendre 10 milliards... » « Il n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça », a lâché la mère de Kylian Mbappé, très à l'aise donc sur le sujet de l'argent et des salaires colossaux dans le football.