Kylian Mbappé annonce une «nouvelle équipe» !

Battu par l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations, l’équipe de France inquiète. Menés 5-1 avant une remontée tardive, les Bleus ont déçu. Kylian Mbappé tente de relativiser, évoquant une équipe encore en construction et marquée par plusieurs absences. Le capitaine tricolore insiste : les certitudes viendront avec le temps, cap sur la Coupe du monde 2026.

«On a une équipe nouvelle»

Présent face à la presse ce samedi, Kylian Mbappé a mis l’accent sur le renouvellement du groupe tricolore et parle d’une « équipe nouvelle » :

« Ce n’est pas encore totalement au point offensivement, mais il y a du mieux. On peut jouer à quatre offensifs, tout est une question d’animation. Le tout est de trouver le bon équilibre, d’avoir des repères dans notre jeu. Aujourd’hui, tout le monde nous donne la réputation d’une équipe qui a existé par le passé. Mais on a une équipe nouvelle. La plupart n’ont pas plus de 30 sélections, on doit bâtir notre réputation. C’est le défi. On a beaucoup de talent. »