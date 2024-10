Pogba avec une star mondiale, son plan XXL pour la suite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paul Pogba va pouvoir retrouver les terrains de football dès mars 2025, le TAS ayant réduit sa suspension à dix-huit mois, contre quatre ans initialement. Un soulagement pour le milieu de terrain français qui pense déjà à la suite, avec une reconversion dans le cinéma en tête après sa participation au film « Quatre Zéros ».

La fin de carrière de Paul Pogba était déjà imaginée à l’annonce de sa suspension de quatre ans pour dopage. Mais finalement, le champion du monde 2018 va pouvoir retrouver les terrains dès le mois de mars, le Tribunal arbitral du sport ayant réduit à sa sanction à dix-huit mois en considérant que l'ingestion de la déhydroépiandrostérone n'était pas intentionnelle. Alors qu’il n’a plus joué depuis septembre 2023, Paul Pogba a notamment profité de cette pause forcée pour s’essayer au cinéma.

« Pourquoi pas un jour être dans un des films de Denzel Washington »

Ainsi, Paul Pogba sera à l’affiche de « Quatre Zéros », la suite du film « Trois Zéros » sorti en 2002, toujours réalisé par Fabien Onteniente. De quoi donner des idées au milieu de terrain pour son après-carrière. « Ce serait cool. J'aime énormément Denzel Washington, c'est mon acteur préféré, le GOAT ! Le rencontrer déjà, ce serait bien... Puis pourquoi pas un jour être dans un de ses films, oui », révèle-t-il à L’Équipe.

« Pogba est un acteur »

À en croire les professionnels du métier, Paul Pogba, qui joue son propre rôle ici, peut sérieusement s’imaginer star du grand écran. « Pogba est un acteur parce qu'il a une grosse personnalité et surtout beaucoup de sentimentalité, confie Gérard Lanvin, à l’affiche de « Quatre Zéros ». On a eu affaire à un mec heureux d'être avec nous, sans se poser la moindre question d'être crédible ou pas. Il a joué sa partition, on était dans ses yeux et il n'a pas quitté les nôtres ». Fabien Onteniente est également sous le charme du joueur : « Il a quand même un truc, c'est sa présence. Vous pouvez faire tous les cours de théâtre du monde, si vous n'avez pas de présence, c'est arrêt-buffet ! »