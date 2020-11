Foot - Juventus

Juventus - Malaise : Gros coup dur pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 8 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Lors du choc de la 7e journée de Serie A entre la Juventus et la Lazio (1-1), Cristiano Ronaldo a dû quitter ses coéquipiers avant le terme de la rencontre.

A 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d’afficher un niveau impressionnant. Il est en effet le meilleur buteur de la Juventus en ce début de saison avec six buts comme Alvaro Morata, mais en moins de rencontres. En Italie, les observateurs assurent d’ailleurs qu’il y a une Juve avec Cristiano Ronaldo et une Juve sans. Ce qui n’est pas totalement faux, puisque les hommes d’Andrea Pirlo n’ont trouvé la victoire qu’à deux reprises en cinq rencontres, lorsque le quintuple Ballon d’Or était absent pour cause de COVID-19. Il a d’ailleurs signé un doublé face à La Spezia (1-4) après cette longue absence, annonçant d’ailleurs clairement son grand retour. « Je suis très content, c'était 18 ou 19 jours pendant lesquels je ne pouvais pas faire ce que j'aime le plus, jouer au football. Mais je me sentais bien, je n'ai jamais eu de symptômes et le « Cris » habituel est revenu » a lancé la star de la Juventus, au micro de Sky Sport . « J'espère que dans trois ou quatre matchs je retrouverai ma meilleure condition, car je suis debout depuis longtemps ».

Cristiano Ronaldo se blesse avant d’affronter la France !