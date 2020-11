Foot - Juventus

Juventus - Malaise : Andrea Pirlo relativise pour ses débuts

Publié le 7 novembre 2020 à 23h10 par La rédaction

Fraîchement nommé à la Juventus, Andrea Pirlo découvre le rôle d'entraîneur. Malgré un début de saison difficile, le Maestro reste confiant.