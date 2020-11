Foot - Juventus

Juventus : Le message fort de Cristiano Ronaldo après son grand retour !

Publié le 2 novembre 2020 à 10h00 par D.M.

Cristiano Ronaldo a fait, ce dimanche, son grand retour sur les pelouses de Serie A après son contrôle positif au coronavirus. L’attaquant n'a pas caché sa joie et espère, désormais, retrouver une condition physique optimale dans les prochaines semaines.

Cristiano Ronaldo n’avait plus été aperçu sous le maillot de la Juventus depuis le 27 septembre. Après avoir rejoint la sélection portugaise, l’attaquant a été contrôlé positif au Covid-19 et a dû suivre un protocole sanitaire strict. Placé à l’isolement, Cristiano Ronaldo a pu rejoindre Turin et espérait faire son grand retour mercredi dernier, en Ligue des champions pour affronter le FC Barcelone. Mais finalement le joueur n’a pu disputer la rencontre car il était toujours positif au Covid-19. Une décision qui avait profondément agacé l’attaquant. « Le PCR (nom de l'un des tests de dépistage du COVID-19) c’est des conneries ! » avait-il posté sur les réseaux sociaux avant d’effacer son message.

« Le “Cris” habituel est revenu »