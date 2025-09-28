Foot - OL : Le vrai danger pour l'OL est là !

Alexandre Higounet

Alors que l'Olympique Lyonnais réalise un début de saison de tout premier ordre, avec une première place en championnat à égalité avec l'ASM et le PSG, et un premier match d'Europe League remporté à Utrecht, des questions commencent à poindre sur la capacité de l'équipe de Paulo Fonseca à maintenir ce niveau de performance sur la durée. Certains dangers existent, et pas forcément ceux que l'on attend.

Alors que l'Olympique Lyonnais a dû subir une sérieuse cure d'austérité cet été, étant dans l'obligation de vendre un grand nombre de joueurs pour faire rentrer de l'argent frais dans les caisses et diminuer drastiquement la masse salariale, et ainsi tenir les engagement pris devant la DNCG lors du plan établi par la direction pour sauver le club de la relégation, le fait de le voir pointer à la première place du championnat après cinq journées constitue un véritable événement.

Un recrutement de qualité à moindre coût Sur le fond, ces débuts réussis trouvent leur explication dans deux faits principaux : d'une part, la capacité qu'a eu le coach Paulo Fonseca à utiliser ces difficultés pour fédérer un groupe uni et déterminé à faire les efforts ensemble autour d'un projet de jeu clair, ce qui se traduit sur le terrain. Et d'autre part, l'excellent travail de la cellule de recrutement qui est parvenue avec peu de moyens à opérer un recrutement de qualité, avec un joueur majeur comme Tyler Morton et plusieurs éléments de qualités comme Pavel Sulk, Adam Karabec ou encore Dominik Grief. Pour autant, pour se maintenir dans la durée au sommet, l'OL va devoir affronter plusieurs écueils.