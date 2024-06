Euro 2024 : Un calvaire est annoncé pour Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été vient à peine de commencer et en Europe, la chaleur commence vraiment à se faire ressentir. Ce mardi, l'Equipe de France défie la Pologne pour le troisième match dans cette phase de poules et malgré sa blessure au nez, Kylian Mbappé devrait débuter la rencontre. L'attaquant français portera son masque mais il faudra prendre un nouvel élément en compte : la chaleur, qui pourrait occasionner de la transpiration sous cet équipement et ainsi le gêner.

Après le mauvais temps des dernières semaines, les joueurs devront se confronter à des températures plus élevées comme ce sera le cas mardi pour le match entre la France et la Pologne (18h). Comme Kylian Mbappé sera équipé d'un masque au visage après sa fracture du nez, il pourrait avoir quelques difficultés à gérer la sensation de transpiration.

Mbappé sur le terrain mardi ?

Après sa blessure du premier match, Kylian Mbappé a craint un moment de ne pas pouvoir disputer quelques rencontres. De repos face aux Pays-Bas, il devrait bien disputer la rencontre face à la Pologne ce mardi. En attendant la révélation des compositions, l'attaquant français doit se préparer à jouer malgré des conditions difficiles.

« Ce qui peut le gêner, c'est la transpiration »