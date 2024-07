Euro 2024 : Surprise, Cristiano Ronaldo veut imiter LeBron James

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi soir, l’équipe de France a mis fin au rêve de Cristiano Ronaldo de remporter un nouveau championnat d’Europe en éliminant le Portugal en quart de finale. Critiqué et pointé du doigt, le quintuple Ballon d’Or ne souhaiterait pas raccrocher afin de pouvoir jouer avec son fils comme un certain LeBron James, à en croire l’ex-attaquant Roumain Adrian Mutu.

La fin de carrière approche pour Cristiano Ronaldo. Légende parmi les légendes, le Portugais ne s’est pas démarqué de la meilleure des manières sur cet Euro 2024. Évoluant à Al-Nassr, le quintuple Ballon d’Or rêvait d’un nouveau sacre européen avec le Portugal, mais après cinq matchs effectués dans la peau d’un titulaire, CR7 n’aura pas trouvé le chemin des filets, une première en carrière pour sa part lors d’une grande compétition internationale.

Cristiano Ronaldo n’a toujours pas évoqué sa retraite

Après l’élimination du Portugal face à la France mardi dernier, Cristiano Ronalbdo livrait un beau message aux siens, sans jamais évoquer la moindre retraite internationale : « Nous en voulions plus. Nous méritions plus. Pour nous. Pour chacun d'entre vous. Pour le Portugal. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous nous avez donné et pour tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Sur le terrain comme en-dehors, je suis sûr que cet héritage sera honoré et continuera à se construire. Ensemble » , écrivait ainsi l’attaquant de 39 ans sur ses réseaux sociaux.

« C’est pour cela qu’il n’abandonne pas », Cristiano Ronaldo prêt à jouer avec son fils ?