Une star du Real Madrid rappelée à l’ordre

Thibault Morlain

En Espagne, la polémique n’en finit plus d’enfler autour de Vinicius Jr. Face à Majorque, ça a encore chauffé avec l’attaquant du Real Madrid. A nouveau victime d’insultes racistes, le Brésilien s’est également permis de répondre aux provocations des adversaires. Un comportement que ne veut toutefois plus voir le Real Madrid qui lui a fait savoir.

Les provocations n’en finissent plus à l’encontre de Vinicius Jr. Cela fait maintenant plusieurs mois que le joueur du Real Madrid est pris pour cible par ses adversaires, mais aussi les supporters, dont certains profèrent des insultes racistes. Il faut donc avoir les nerfs solides pour Vinicius Jr, qui tombe toutefois parfois dans le piège et répond à ces attaques.

Le Real Madrid a dit non à Carlo Ancelotti https://t.co/62Mnome220 pic.twitter.com/5s3Tc148ug — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« On lui a dit de se taire sur le terrain »

Le Real Madrid ne veut toutefois pas que Vinicius Jr craque face à ces provocations. Ainsi, sur le plateau d’ El Chiringuito, Eduardo Inda a expliqué : « Vinicius Jr a eu un rappel à l’ordre. On lui a dit de se taire sur le terrain et qu’il ne tombe pas dans les provocations ».

« Au Real Madrid, ils sont inquiets »