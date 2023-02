Il annonce une grande nouvelle pour Benzema

Arnaud De Kanel

Karim Benzema n'est pas épargné par les pépins physiques cette saison. Blessé, le Ballon d'Or avait déclaré forfait pour la Coupe du monde au Qatar. Nueve a rechuté avec le Real Madrid et manquera la rencontre face à Majorque ce week-end. En revanche, Carlo Ancelotti est confiant pour les échéances à venir.

Le corps de Karim Benzema répond de moins en moins bien à l'exigence du très haut niveau. Le Français possède une rigueur remarquable mais enchaine les blessures. Après son forfait à la Coupe du monde, il ne parvient pas à enchainer avec le Real Madrid. De nouveau blessé, il devrait faire son retour la semaine prochaine.

«Cela ne semble pas sérieux»

Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de Karim Benzema. « Alaba s’est entraîné et peut jouer sans problème. Militao et Karim… ils sont testés en ce moment et cela ne semble pas sérieux. Ils sont forfaits pour demain, mais ils se rendront à la Coupe du monde des clubs la semaine prochaine », a-t-il annoncé.

Un trophée de plus pour Benzema ?

Karim Benzema devrait donc faire son retour pour le Mondial des clubs au Maroc la semaine prochaine. Le Ballon d'Or 2022 aura l'occasion de soulever ce trophée pour la cinquième fois de sa carrière.