Séparation avec Kylian Mbappé : Le coup de pression !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid n'affiche pas un niveau de jeu exceptionnel. Le club de la capitale espagnole peut compter sur les exploits individuels de Kylian Mbappé mais cela ne suffit pas pour assurer la place de Xabi Alonso sur le banc du club. L'entraîneur espagnol voit les critiques défiler en ce moment.

Au vu des résultats un peu décevants du Real Madrid en ce moment, la place de Xabi Alonso est menacée. L'entraîneur, qui a débarqué à la fin de la saison dernière, semblait avoir redonné un second souffle à l'équipe. Il est actuellement sous pression et le Real Madrid pourrait prendre de grandes décisions concernant son avenir.

Xabi Alonso sous pression Vainqueur dans la douleur de Talavera mercredi soir en Coupe du Roi, le Real Madrid n'a pas rassuré. Le club reste quand même à seulement 4 points du FC Barcelone en Liga mais il faudra être au rendez-vous début 2026. « En gagnant les deux derniers matches, Xabi Alonso a fait baisser la pression autour de lui. Mais les prochains matches restent importants. Donc la situation est pour le moment sous contrôle, mais il n'est toujours pas assuré à 100% de conserver son poste. Les prochains matches contre Séville et le Bétis, mais surtout la Supercoupe d'Espagne, seront très importants pour le futur » alerte Romain Molina sur sa chaîne YouTube.