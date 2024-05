Real Madrid : Une fake-news à 103M€ dévoilée sur le mercato !

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid avait réalisé l’un si ce n’est le plus gros transfert de l’été avec l’arrivée de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund. Mais alors qu’un montant de 103M€ a été annoncée pour cette opération, le PDG du BVB a affirmé ce jeudi que l’indemnité du transfert de l’Anglais était supérieure à cette somme.

Le Real Madrid continue de monter en puissance. D’ici quelques jours, le club espagnol, qui pourrait remporter sa 15ème Ligue des Champions ce samedi face au Borussia Dortmund, s’apprête également à annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé. La star du PSG va s’engager en faveur des Merengue , qui avaient déjà réalisé un énorme coup sur le mercato l’été dernier en s’attachant les services de Jude Bellingham.

Real Madrid : Il lâche sa réponse pour succéder à Zidane ! https://t.co/YUfInGULLN pic.twitter.com/vvKKUmE9Uc — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Le Real Madrid a raflé la mise pour Bellingham

Enfant prodige du football anglais et du Borussia Dortmund, le milieu de terrain né en 2003 rejoignait ainsi le Real Madrid contre la modique somme de 103M€. Un montant onéreux certes, mais qui correspondait au talent détenu par Jude Bellingham, récemment élu meilleur joueur de Liga pour sa première saison en Espagne. En revanche, ce montant de 103M€ déboursé par Madrid vient tout juste d’être remis en cause par...le Borussia Dortmund. PDG du club allemand, Hans-Joachim Watzke a révélé dans les colonnes d’ AS que les Merengue avaient dépensé bien plus pour leur nouveau numéro 5.

« S’il n’y avait eu que 103 millions, nous aurions mal négocié »