Real Madrid : Des tensions éclatent à cause de cette star

Déjà sacré champion d’Espagne, le Real Madrid peut encore aller chercher la 15ème Ligue des Champions de son histoire. Ce samedi, l’équipe de Carlo Ancelotti affrontera le Borussia Dortmund, avec comme enjeu la coupe au grandes oreilles. Indispensable pour l’Italien, Rodrygo devrait disputer ce choc. Mais voilà qu'en marge de cette rencontre, le Brésilien se retrouve au centre des tensions.

Après une saison exceptionnelle, le Real Madrid tentera ce samedi de remporter la Ligue des Champions. Après avoir disposé du Bayern Münich en demi-finale, les Madrilènes croiseront le fer avec Dortmund pour décrocher le titre suprême en Europe. Artisan majeur de la belle campagne européenne des Merengue cette saison, Rodrygo a récemment été interviewé par DAZN . Et l’attaquant de 23 ans a ouvert la porte à un départ, lui qui évolue chez les pensionnaires de Santiago Bernabéu depuis 2019. Des propos qui n’ont pas été appréciés par les têtes pensantes de la Maison blanche .

Mbappé : Deschamps annonce la couleur au Real Madrid ! https://t.co/dskjfYpwfS pic.twitter.com/sQRyWLnZcF — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

La sortie de Rodrygo jugée inappropriée

Alors que le Real Madrid prépare le match le plus important de sa saison, les propos de Rodrygo dans une interview pour DAZN ne tombent pas au meilleur moment pour les dirigeants du club espagnol. Au point d'agacer au sein de la direction merengue selon The Athletic . Pour rappel l’ancien joueur de Santos avait déclaré : « Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible. ». De quoi laisser donc penser qu'un départ était possible.

L’arrivée de Mbappé liée à cette déclaration ?

C’est l’une des interrogations liées à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid : où jouera le Français ? L’attaque des Madrilènes, déjà bien huilée, est en plus très fournie. Si beaucoup d’observateurs pensent à un changement de schéma de la part de Carlo Ancelotti, d’autres imaginent un départ pour faire de la place au capitaine de l’équipe de France. Alors que Vinicius semble intouchable, Rodrygo pourrait davantage être victime de l’arrivée du Bondynois. De quoi rendre crédible un potentiel départ ? Réponse dans les prochaines semaines.