PSG - Real Madrid : Grande demande de Mbappé, Deschamps impliqué ?

Kylian Mbappé va quitter le PSG comme il l’a officialisé. Il ne manque plus qu’à connaître son prochain club dont l’identité ne fait guère de doute, puisqu’il s’agira du Real Madrid. Dans cette optique, la date de sa présentation fait encore l’objet de négociations, et visiblement, Kylian Mbappé souhaiterait qu’elle intervienne lors de la préparation de l’Euro.

C'est un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé va s'engager avec le Real Madrid. L'ultime interrogation reste le timing de l'officialisation. Selon Eduardo Inda, l'attaquant français aurait d'ailleurs fait une demande à son futur club à ce sujet.

Succession de Mbappé : Le PSG dégaine pour une star, son agent balance tout ! https://t.co/mOBP9SU4lH pic.twitter.com/PIz5zn70Df — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

«Le joueur a demandé au Real Madrid d'être présenté avant l'Euro»

« Nous savons déjà où Mbappé jouera et où il vivra, mais il reste la troisième inconnue, à savoir la date à laquelle il sera dévoilé. Le joueur a demandé au Real Madrid que ce soit avant le Championnat d'Europe », a expliqué le directeur d’ OK Diario à l’occasion de son passage sur le plateau du Chringuito, avant de poursuivre.

«Il devra avoir la permission du PSG»