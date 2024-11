Real Madrid : Panique pour Mbappé, le PSG jubile !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé commence à désespérer au Real Madrid. L’international français évolue toujours très loin de son niveau habituel. Et jusqu’à présent, il n’a pas réussi à redresser la barre. Le natif de Bondy se laisserait peu à peu gagner par la panique. Le PSG suivrait d’ailleurs tout cela avec une grande satisfaction.

Kylian Mbappé est en pleine détresse en ce moment. Au coeur de nombreuses polémiques, le natif de Bondy ne parvient pas à faire oublier tout cela grâce à ses performances au Real Madrid. Auteur de seulement 8 buts en 16 matchs, le champion du monde 2018 évolue très loin de son niveau habituel et il n’arrive pas à redresser la barre malgré le soutien du vestiaire de Carlo Ancelotti. Les Merengue commenceraient d’ailleurs à s’impatienter.

Mbappé galère au Real Madrid, le PSG se frotte les mains

Kylian Mbappé, lui, se laisserait peu à peu gagner par la panique comme le rapporte SPORT. Son niveau l’inquiéterait de plus en plus et il craindrait de ne jamais y arriver au Real Madrid. L'international redouterait de voir son grand rêve virer au cauchemar. Le PSG, de son côté, suivrait tout cela de près avec une grande satisfaction. Les Rouge-et-Bleu n’ont pas encore digéré les dessous du départ de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, et seraient donc ravis de le voir galérer.

La relation entre Mbappé et le PSG est au plus bas

Pour rappel, la relation entre l’attaquant de 25 ans et le PSG est au plus bas. Kylian Mbappé a vu Luis Enrique réduire drastiquement son temps de jeu après l’annonce de son départ en février dernier. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Une fois parti au Real Madrid, le natif de Bondy a ouvert un recours pour réclamer 55M€ au club de la capitale. L’affaire a même été portée devant la commission paritaire de la LFP. Le PSG se frotterait donc les mains face aux galères de Kylian Mbappé au Real Madrid.