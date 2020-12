Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Des premières tensions entre Zidane et ses joueurs ?

Publié le 30 novembre 2020 à 23h00 par D.M.

A en croire le journaliste espagnol, Anton Meana, certains joueurs du Real Madrid ne cacheraient pas leur inquiétude devant les difficultés du club. Par ailleurs, des membres du vestiaire ne comprendraient pas les choix de Zinédine Zidane.

Le Real Madrid ne parvient pas à relever la tête en Liga. Ce samedi, le club merengue a enregistré une nouvelle défaite à domicile face au Deportivo Alavés (1-2). Pourtant, la formation espagnole avait réalisé une excellente prestation, mercredi dernier, en Ligue des champions contre l’Inter (0-2). Après la rencontre face à Alavés, Zinedine Zidane avait du mal à justifier la prestation de son équipe. « Je n'ai pas d'explication. Et pour ce soir non plus, nous alternons les bons et les mauvais moments. Lorsque vous prenez un but au bout de trois minutes, cela vous complique beaucoup les choses. L'autre jour à Milan, nous avons fait un bon match et aujourd'hui... ». Pour ne rien arranger, le technicien devra faire sans Eden Hazard, blessé à la cuisse, et qui sera absent des terrains durant quelques semaines.

« Zidane note qu'il n'a pas le contrôle du vestiaire »