Real Madrid : Il vit un calvaire à l’Euro et fait une grande révélation

Jean de Teyssière

En tout début de saison, Thibaut Courtois se blesse gravement au genou et Kepa Arrizabalaga arrive au club. Ce dernier n’est pas performant et Andriy Lunin est promu numéro 1 au Real Madrid. Avec succès puisque le gardien ukrainien a été l’un des grands artisans de la belle saison madrilène. Avec l’Ukraine à l’Euro, il a connu beaucoup plus de difficultés, au point d’être placé sur le banc pour le reste de la compétition. En évoquant le soutien extraordinaire de l’Ukraine, il est revenu sur cette mauvaise passe.

Dans le football, tout peut aller très vite. Andriy Lunin en est la preuve. Le gardien du Real Madrid a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe cette saison, avant d’être barré par le retour de Thibaut Courtois, qui a disputé la finale de la Ligue des Champions. A l’Euro, Andriy Lunin a vécu un premier match compliqué face à la Roumanie (0-3), coupable d’avoir commis deux erreurs.

«Les soldats étaient camouflés sous terre, avec des armes, et regardaient les matchs»

Dans une interview accordée à Marca, le gardien ukrainien du Real Madrid raconte l’Euro spécial vécu par l’Ukraine, pays en guerre depuis deux ans : « Depuis le début de la guerre, le football revêt une importance particulière pour le pays, car des millions d'Ukrainiens nous suivent et veulent un peu de joie. Avant les matchs, ils nous ont envoyé des vidéos, des photos, des audios, des drapeaux... Nous avons également vu que les soldats étaient camouflés sous terre, avec des armes, et regardaient les matchs. Nous avons regardé ces vidéos et entendu les cris de guerre et les coups de feu, mais eux regardaient le match ! Cela nous a excités, cela nous a donné la chair de poule, mais cela nous a aussi donné plus de pression. Nous avons d’abord dû passer les séries éliminatoires en mars et nous l’avons fait. Et puis nous voulions donner au peuple la joie d'aller au deuxième tour, remercier les soldats qui nous défendent... Nous sommes très tristes que cela n'ait pas pu être possible, car avec le football que nous avons montré au deuxième et au troisième jeux, nous méritons plus. »

«J’ai commis deux erreurs»

Le poids de tout un peuple est évidemment très dur à porter et Lunin a été coupable de plusieurs erreurs lors du premier match face à la Roumanie : « Il est très clair que j'ai commis deux erreurs. La première erreur est technique et je pense que cela peut arriver, mais c'est une erreur. Je sais ce que signifient une erreur du gardien et une erreur de l'attaquant. Une erreur du gardien est un but à 90%. Le deuxième but n'a pas eu de chance, car je n'ai pas vu le ballon sortir et puis je l'ai perdu de vue à mi-chemin parce qu'un défenseur allait l'éviter... J'ai sauté à l'aveugle, mais je l'ai raté. Et c'est pour ça qu'à la fin du match je suis sorti pour m'excuser, c'est le moins que je puisse faire. Je me suis excusé et j'ai continué à travailler. C'est dommage, car c'est la première fois qu'une équipe avec quatre points ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale. Le premier match a été décisif. Pas question, il n'y avait aucune explication. Nous ne sommes pas des enfants. J'analyse aussi les matchs et je sais si j'ai bien ou mal joué. Je me suis préparé mentalement à ne pas jouer, mais je me suis entraîné à 100 % au cas où je jouerais. Cela ne m'a pas surpris parce que je m'y préparais mentalement depuis des jours déjà. J’étais excité de ne pas jouer et de jouer. J’étais donc prêt à aider en dehors du terrain. Évidemment, ça me fait mal. »