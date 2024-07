Real Madrid : Énorme soulagement pour Mbappé !

Pierrick Levallet

Ce mardi, Kylian Mbappé a été présenté comme nouveau joueur du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Le capitaine de l’équipe de France va désormais pouvoir partir en vacances, mais les Merengue craignaient que la star de 25 ans se fasse opérer du nez. Finalement, le natif de Bondy n’aura pas besoin de passer par le bloc opératoire. Et ce serait un gros soulagement pour le champion du monde 2018.

Kylian Mbappé réalise enfin son grand rêve ! Après avoir passé sept ans de sa carrière au PSG, le capitaine de l’équipe de France s’est engagé au Real Madrid. Le natif de Bondy a toujours voulu porter la tunique blanche madrilène. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs été présenté au Santiago Bernabéu ce mardi devant 80 000 personnes.

Mercato : Après Mbappé, cette star signe au Real Madrid https://t.co/9Yrhsj50RG pic.twitter.com/eFkyyNW60H — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Mbappé évite l'opération...

Mais un point inquiétait encore les Merengue. Pendant l’Euro 2024, Kylian Mbappé s’est cassé le nez lors d’un duel aérien avec Kevin Danso contre l’Autriche. S’il a eu le temps de récupérer, son nez est toujours fragile, et une opération n’était pas exclue. Mais selon El Chiringuito, Kylian Mbappé n’aura pas besoin de se faire opérer. Le Real Madrid serait rassuré par la nouvelle.

... et est soulagé de ne pas à avoir à reporter le masque

Et comme le rapporte AS, Kylian Mbappé serait très soulagé de ne pas avoir à passer par la case bloc opératoire pour son nez. Le capitaine de l’équipe de France craignait de devoir porter à nouveau son masque après une éventuelle opération. Le natif de Bondy avait vécu un calvaire pendant l’Euro 2024, et il ne voulait surtout pas le revivre. Ce serait donc un énorme soulagement pour Kylian Mbappé de ne pas avoir à se faire opérer du nez.