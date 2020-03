Foot - Real Madrid

Real Madrid : Coronavirus, mea culpa... Luka Jovic persiste et signe !

Publié le 21 mars 2020 à 13h00 par A.D.

Malgré le confinement dû au coronavirus, Luka Jovic a quitté Madrid pour rejoindre son pays natal, la Serbie. Alors qu'une polémique a éclaté sur le sujet, l'attaquant du Real Madrid a fait son mea culpa.

Luka Jovic a (re)fait son mea culpa. Pour freiner la propagation du coronavirus, un confinement a été imposé à tous les joueurs du Real Madrid. Malgré tout, Luka Jovic a décidé de transgresser cette règle pour rentrer en Serbie. Alors qu'une polémique a éclaté, l'attaquant de la Maison-Blanche a tenu à présenter ses excuses sur son compte Instagram : « Je dois tout d’abord dire que je suis sincèrement désolé d’être au centre de l’attention ces jours-ci, et je regrette que l’on écrive constamment sur moi et non sur les principaux protagonistes de la lutte contre cette crise, qui sont les médecins et tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. À Madrid, mon test Covid-19 était négatif. C’est pourquoi j’ai décidé de me rendre en Serbie, pour aider et soutenir notre peuple, ainsi que pour être proche de ma famille, avec l’autorisation de mon club » . Lors d'un entretien accordé au média serbe Objecktiv , Luka Jovic en a rajouté une couche.

«Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actions»