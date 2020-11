Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Vinicius Jr met les choses au clair pour Benzema !

Publié le 19 novembre 2020 à 23h30 par D.M.

Vinicius Jr est revenu sur sa relation avec Karim Benzema suite à la polémique intervenue après le coup de gueule du Français.

Le Real Madrid n’a pas débuté idéalement la nouvelle édition de la Ligue des champions. La formation entraînée par Zinédine Zidane a été battue d’entrée par le Chakhtar Donetsk (2-3) avant de concéder un match nul face au Borussia Mönchengladbach (2-2) le 27 octobre dernier. Mais le résultat de cette rencontre a été éclipsé par les propos de Karim Benzema dirigé vers son partenaire en attaque Vinicius Jr. « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous » avait dit l’attaquant français à Ferland Mendy lors de la mi-temps de la rencontre face au club allemand. Entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane avait tenu à dédramatiser la situation : « Je pense sincèrement, et je sais que vous regardez attentivement les matches, que cela arrive souvent ces petites choses qui se passent entre les joueurs sur un terrain. Et je le dis, non pas pour éviter le problème, pas pour bannir le problème, parce qu’il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. »

« Ma relation avec Karim est excellente »