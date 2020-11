Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane, critiques… Un joueur prend position !

Publié le 13 novembre 2020 à 12h00 par H.G.

Alors que Zinedine Zidane fait l’objet de critiques en cette première partie de saison, Toni Kroos estime que ces discussions autour de l'entraîneur sont innées dans un club tel que le Real Madrid quand il y a une mauvaise passe.

Le moins que l’on puisse dire est que Zinedine Zidane ne vogue pas sur un long fleuve tranquille au Real Madrid en cette première partie de saison. Et pour cause, après deux revers de suite face au Cádiz CF en Liga et contre le Chakhtar Donetsk en Ligue des Champions, il était annoncé que l’avenir du technicien français s’écrivait en pointillés. Finalement, Zinedine Zidane est parvenu à sauver son poste le 24 octobre dernier en allant s’imposer 3-1 au Camp Nou face au FC Barcelone. Cette victoire n’a toutefois en rien dissipé les doutes de nombreux observateurs, inquiets du visage affiché par le Real Madrid dans le jeu. Cependant, toutes ces critiques sont normales aux yeux de Toni Kroos, qui estime que l’exigence dans un club comme la Casa Blanca conduit toujours à des discussions autour du coach lorsqu’il y a une période de moins bien, tout en affirmant être persuadé que Zinedine Zidane parviendra une fois de plus à trouver des solutions pour remonter la pente.

« L'entraîneur est le premier à savoir ce qui se passe dans ce club si vous n'obtenez pas de résultats »