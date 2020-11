Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Aubameyang répond au tacle de Toni Kroos !

Publié le 12 novembre 2020 à 22h00 par T.M.

Alors que Toni Kroos avait fait savoir qu’il n’était clairement pas fan des célébrations d’Antoine Griezmann et de Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur d’Arsenal a tenu à lui répondre.

Dans les tribunes, le public semble bien apprécier les célébrations extravagantes d’Antoine Griezmann et de Pierre-Emerick Aubameyang. Cela n’est toutefois pas le cas de Toni Kroos. Dans le podcast Einfach mal Luppen , le joueur du Real Madrid avait ainsi taclé le Français et le Gabonais, lâchant : « Les célébrations d’Aubameyang qui utilise les masques de Spiderman ou encore d’Antoine Griezmann qui danse comme dans Fortnite… Je trouve tout ça ridicule et idiot. Ce n’est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs ». Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Aubameyang.

« Je vais continuer de le faire »