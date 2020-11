Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : France, Deschamps... Benzema se fait interpeller pour son retour en Bleu !

Publié le 18 novembre 2020 à 23h30 par B.C.

Alors que Karim Benzema n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis 2015, Adil Rami souhaiterait que l'attaquant du Real Madrid fasse le premier pas vers le sélectionneur des Bleus pour tenter une réconciliation.

Malgré ses prestations au Real Madrid, Karim Benzema n'entre plus dans les plans de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a décidé de ne plus convoquer l'attaquant de 32 ans après l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena puis une interview accordée à la presse espagnole, dans laquelle Benzema indiquait que Deschamps avait « cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. » Une absence qui n'a pas empêché l'équipe de France de remporter le Mondial en 2018, mais Adil Rami regrette tout de même le divorce entre les deux parties, et demande à l'ancien joueur de l'OL de faire « un pas en avant » en vue d'un potentiel retour.

« J'aimerais que Karim s'adapte et fasse un pas vers le sélectionneur »