Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Pierre Ménès évoque le cas Varane…

Publié le 16 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Auteur d’une performance convaincante samedi soir avec l’équipe de France au Portugal, Raphaël Varane a affiché un bien meilleur visage qu’au Real Madrid comme l’a constaté Pierre Ménès.

C’est un fait, Raphaël Varane ne connaît pas la meilleure saison de sa carrière en club avec le Real Madrid, et le défenseur tricolore rencontre de grandes difficultés pour retrouver son meilleur niveau. Pourtant, alors que l’équipe de France est allée défier et battre le Portugal samedi soir à Lisbonne en Ligue des Nations (1-0), Varane a rendu une très bonne copie avec les Bleus. Et sur son blog, Pierre Ménès n’a pas manqué de faire un parallèle avec ses grosses difficultés au Real Madrid.

« Le Varane qu’on aime »