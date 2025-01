Real Madrid : Cette star confirme un clash !

La rédaction

Le Real Madrid s'est imposé ce mercredi soir en Ligue des champions face à Brest (3-0), et à la suite de ce match, Thibaut Courtois en a profité pour parler de la sélection belge. Dans un entretien accordé à VTM, chaîne de télévision belge, le gardien merengue a expliqué n'avoir aucun problème avec les joueurs de l'effectif, mais bien avec l'ancien sélectionneur, Domenico Tedesco. Le nouveau coach de la Belgique, Rudi Garcia, devrait faire appel à lui. En tout cas, « les signes sont positifs ».

Mercredi soir, le Real Madrid s'est imposé lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, l'occasion pour Thibaut Courtois de revenir sur sa carrière internationale au micro de VTM : « Mon objectif est de pouvoir disputer la Coupe du monde en 2026. J’ai toujours eu cet objectif en tête, mais je me suis heurté à l’ancien sélectionneur national », explique le portier belge. « En fin de compte, j’ai eu raison. Serai-je présent en mars contre l’Ukraine ? Nous verrons si le sélectionneur m’appelle », conclut l'ancien de Chelsea, faisant ainsi un appel du pied à Rudi Garcia.

« Un conflit avec l’ancien entraîneur »

Thibaut Courtois s'est servi de cette interview pour revenir sur certains points qui lui tenaient à cœur. Le gardien assure n'avoir eu aucun problème avec ses coéquipiers dans le vestiaire : « Il n’y a jamais eu de problème au sein du groupe de joueurs. Il s’agissait uniquement d’un conflit avec l’ancien entraîneur, mais j’y reviendrai probablement lors d’une conférence de presse », poursuit Courtois, confirmant bien son clash avec Domenico Tedesco, l'ancien sélectionneur de la Belgique.

« Les signes sont positifs »

Lors de sa présentation, Rudi Garcia avait évoqué le cas Thibaut Courtois, qu'il estime être le « meilleur gardien du monde ». On aura donc sûrement l'occasion de revoir le gardien madrilène sous les couleurs des Diables Rouges. «On va dire que les signes sont positifs. Thibaut Courtois aura l’occasion de s’exprimer, bien évidemment. On compte bien sur lui, ça c’est certain. Après, on verra », explique l'ancien coach de l'OM.