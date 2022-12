Real Madrid : Ancelotti a un plan pour le retour de Karim Benzema

Pierrick Levallet

Touché par les blessures musculaires depuis septembre, Karim Benzema est plus absent que par le passé. L'attaquant de 34 ans a d'ailleurs dû renoncer à la Coupe du monde avec l'Équipe de France. Désormais, le Real Madrid fait tout son possible pour retrouver Karim Benzema dans sa forme optimale. Et Carlo Ancelotti a élaboré un plan pour cela.

Malgré son sacre au Ballon d’Or, Karim Benzema n’a pas vécu la meilleure première partie de saison de sa carrière. Régulièrement ennuyé par les blessures, l’ancien de l’OL a été trop souvent absent avec le Real Madrid. Karim Benzema a même dû renoncer à la Coupe du monde au Qatar avec l’Équipe de France de Didier Deschamps. L’attaquant de 34 ans en a profité pour se reposer en vacances. Et avant de retrouver la compétition, le Real Madrid aurait le retour de Karim Benzema comme priorité.

Un entraînement adapté pour le retour de Benzema

Comme le rapporte Marca , Carlo Ancelotti n’aurait qu’une seule obsession avant le retour à la compétition du Real Madrid. Le technicien italien voudrait que Karim Benzema retrouve une forme optimale, loin de toutes les blessures musculaires qui l’ont éloigné des terrains en cette première partie de cette saison. Dans cette optique, Carlo Ancelotti et le préparateur physique Antonio Pintus auraient élaboré un plan pour permettre au Ballon d’Or 2022 de revenir sans trop forcer afin d’éviter les risques de rechute. Carlo Ancelotti veut impérativement retrouver un Karim Benzema libre de tout pépin physique le 30 décembre.

Seulement 46% de matchs joués jusqu’à présent

Jusqu’à présent, l’attaquant de 34 ans a été victime de cinq blessures musculaires. Entre l’Équipe de France et le Real Madrid, Karim Benzema n’a joué que 12 matchs sur 26 possibles (46%). Sur les 45 derniers jours, il n’a disputé que 26 minutes, lors de son retour contre le Celtic. Le Ballon d’Or 2022 a même été contraint d’abandonner ses rêves de Coupe du monde, s'étant blessé à une cuisse à l'entraînement. Désormais, le Real Madrid fait tout son possible pour retrouver un Karim Benzema sans pépin physique. À voir maintenant si l’attaquant de 34 ans ne rechutera pas dans les prochains mois.