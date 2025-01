Mbappé, son grand changement enfin annoncé !

Amadou Diawara

Auteur de débuts poussifs au Real Madrid, Kylian Mbappé enchaine les performances XXL depuis plusieurs semaines. Alors que le numéro 9 merengue a retrouvé son meilleur niveau, Sydney Govou n'a pas tari d'éloges à son égard. Dans le même temps, l'ancienne gloire de l'OL a expliqué que Kylian Mbappé avait pu revenir au top parce qu'il était au point sur le plan physique et athlétique.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé de prolonger. Désirant rejoindre le club de ses rêves, à savoir le Real Madrid, la star de 26 ans a profité de la fin de son contrat pour y aller librement et gratuitement. Toutefois, ses premiers mois à la Maison-Blanche ne se sont pas passés comme il l'aurait espéré.

Le grand Mbappé est de retour

Lors de ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé était méconnaissable. En effet, le nouveau numéro 9 de Carlo Ancelotti n'arrivait pas à évoluer à son meilleur niveau sous les couleurs merengue. Et ce n'est que depuis quelques semaines que Kylian Mbappé enchaine les performances de haute volée au Real Madrid.

«Si physiquement, il n'est pas bien, il ne peut pas»

Présent dans l'émission le Canal Football Club ce dimanche soir, Sydney Govou s'est prononcé sur le retour au premier plan de Kylian Mbappé. A en croire l'ancien attaquant de l'OL, l'international français a retrouvé de sa superbe parce qu'il est de nouveau au top sur le plan physique et athlétique. « Le fait que Kylian Mbappé parle à Canal + en décembre a-t-il été le déclic ? Je pense qu'il fallait qu'il prenne conscience de ce qu'il était devenu et où il était. Ça a mis un peu de temps et il y a un truc : le physique. Ça reste un joueur athlétique. Si physiquement, il n'est pas bien, il ne peut pas. Et on le sent dans sa foulée, ça accroche le terrain, ça va vite. Son appel, faire l'appel derrière le mec, il y a très peu de joueurs qui sont capables de le faire. Il le fait avec beaucoup d'envie. Il est au top », a déclaré Sydney Govou sur Canal +.