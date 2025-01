«C’est le Roi Soleil», Mbappé se fait dézinguer en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde. Redoutable devant les buts, le Français n’est en revanche pas le plus impliqué quand il s’agit d’effectuer les tâches défensives. Si cela convient à certains, pour d’autres, ça fait grincer des dents. C’est notamment le cas de Vincent Moscato, qui s’est lâché à ce sujet concernant Mbappé.

On ne le découvre pas aujourd’hui, Kylian Mbappé n’a jamais été un grand défenseur. Que ce soit au PSG ou bien en équipe de France, le désormais joueur du Real Madrid a souvent été dispensé de travail défensif, s’en remettant aux autres pour récupérer le ballon. C’est d’ailleurs encore le cas au sein de la Casa Blanca. Mais voilà que cet aspect du jeu de Mbappé crispe au plus haut point Vincent Moscato. Sur RMC, il n’a alors pas été tendre.

« On peut dire que lui, c’est le Roi Soleil et que les autres sont des laquais »

« Je pense que l’état d’esprit est important. Un mec comme Mbappé, un jour il faudra qu’il montre qu’il est capable de sauter sur un mec, de le suivre au moins 3 mètres. Je ne comprends pas qu’on puisse dire ce n’est pas son jeu. Le jeu, c’est le jeu. Un footballeur doit défendre. Les mecs ne sont pas des laquais à côté, on peut dire que lui, c’est le Roi Soleil et que les autres sont des laquais. Qu’il se concentre sur son jeu et son jeu c’est défendre aussi. Il n’y a pas de mecs qui sont privilégiés », a balancé Moscato sur RMC.

« Personnellement, ça ne me dérange pas de courir pour nos attaquants »

Ne défendant pas réellement au Real Madrid, Kylian Mbappé s’en remet donc à ses coéquipiers. A commencer par Federico Valverde. Et ça ne semble pas déranger plus que cela l’Uruguayen. En effet, Valverde avait notamment confié : « Mon avis, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de vraiment défendre. C'est bien qu'ils nous aident, de temps en temps, mais c'est comme les défenseurs : personne n'attend d'eux qu'ils attaquent durant quatre-vingt-dix minutes, non ? C'est une affaire de compréhension du jeu. Personnellement, ça ne me dérange pas de courir pour nos attaquants, pour qu'ils profitent. Je veux qu'ils marquent deux ou trois buts ».