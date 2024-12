Mbappé est en plein calvaire, que doit faire le Real Madrid ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Toutefois, la star de 25 ans est méconnaissable à la Maison-Blanche, n'arrivant pas à évoluer à son meilleur niveau sous la houlette de Carlo Ancelotti. Selon vous que doit faire le Real Madrid avec Kylian Mbappé ? A vos votes !

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real, le club de ses rêves. Toutefois, son séjour à la Maison-Blanche est loin de ressembler à un rêve éveillé.

Mbappé en difficulté à Madrid ? ⚠️ Analyse de son intégration avant un choc décisif contre l'AC Milan !

➡️ https://t.co/cXXl2itT29 pic.twitter.com/f3KsIuYfuQ — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

Real Madrid : Mbappé enchaine les mauvais matchs

Depuis sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé est en pleine descente aux enfers, que ce soit sur le terrain ou en dehors. D'abord, Kylian Mbappé ne parvient pas du tout à jouer à son meilleur niveau. En effet, le numéro 9 merengue enchaine les mauvaises prestations sous les couleurs du Real Madrid. D'ailleurs, il a manqué deux penalties lors des deux précédentes rencontres disputées. Ensuite, Kylian Mbappé doit gérer un litige avec le PSG. En effet, l'ancienne gloire parisienne a saisi la commission juridique de la LFP pour récupéré les 55M€ de salaires et primes non versés par Nasser Al-Khelaïfi la saison dernière. Enfin, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle en Suède, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où il séjournait à Stockholm lors de la trêve internationale d'octobre.

Mbappé a raté ses deux derniers penalties

Pour ne pas arranger les affaires de Kylian Mbappé, Didier Deschamps ne l'a pas convoqué pour le rassemblement de novembre. Pour rappel, le capitaine de l'équipe de France avait préféré ne pas rejoindre le groupe tricolore le mois précédent, et ce, pour parfaire sa remise en forme après sa dernière blessure.

Alors que Kylian Mbappé est à la peine ces derniers mois, que doit faire le Real Madrid ? C'est le moment de voter !