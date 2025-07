Mbappé avec Benzema, c’est du jamais-vu !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé impressionne. Si dans le jeu, l’attaquant français se cherche encore, en termes de statistiques, le Bondynois repousse ses limites. Auteur de son 44ème but cette saison ce samedi soir, la star de 26 ans a d’ailleurs rejoint un certain Karim Benzema dans l’histoire des Merengue.

Le Real Madrid rejoint le PSG . Ce samedi soir, les hommes de Xabi Alonso se sont imposés face au Borussia Dortmund (3-2), et vont désormais affronter le club parisien lors des demi-finales de la Coupe du monde des Clubs. En fin de match, Kylian Mbappé a inscrit le dernier but des siens d’un très beau retourné.

Mbappé a retrouvé le chemin du but

Une véritable libération pour l’attaquant français, victime il y a peu d’une gastro-entérite aiguë. Ayant perdu du poids, Kylian Mbappé n’en a pas perdu son sens du but pour autant, et signe là sa 44ème réalisation de la saison. Soulier d’Or européen, le Bondynois est également entré dans l’histoire du Real Madrid aux côtés d’un certain Karim Benzema.