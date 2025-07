Mbappé : Le malaise est confirmé !

Le Real Madrid a initié un grand changement en fin de saison en remplaçant Carlo Ancelotti par Xabi Alonso. La patte du technicien espagnol commence d’ailleurs à se faire sentir. Tout le monde joue bien depuis son arrivée, contrairement à il y a quelques mois où même Kylian Mbappé semblait en plein malaise sous les ordres du technicien italien.

La saison a été globalement décevante pour le Real Madrid . N’ayant remporté aucun trophée majeur, la Casa Blanca s’est contentée de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale . Mais ce rendement a été jugé insuffisant pour les Merengue, ce qui a précipité le départ de Carlo Ancelotti . Le club madrilène a officialisé la venue de Xabi Alonso à l’issue de l’exercice 2024-2025.

Et comme le rapporte MARCA, son arrivée semble avoir changé de nombreuses choses. La patte du coach de 43 ans se fait déjà sentir au Real Madrid . Tout le monde joue bien depuis son arrivée, ce qui n’était pas le cas il y a quelques mois avec Carlo Ancelotti . Le média espagnol ajoute d’ailleurs que même Kylian Mbappé semblait parfois emprunté sous les ordres du technicien italien.

Xabi Alonso va en attendre plus de lui au Real Madrid

L’ancien du PSG avait d’ailleurs fait les frais de quelques critiques à cause de son rendement insuffisant. Finalement, Kylian Mbappé a terminé la saison Pichichi et Soulier d’Or. Xabi Alonso va néanmoins en attendre plus de lui au Real Madrid. L’entraîneur espagnol profite d’ailleurs de la Coupe du monde des clubs pour inculquer ses principes à sa nouvelle équipe. À suivre...