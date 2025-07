Real Madrid : Bagarre annoncée avec Mbappé !

La Coupe du monde des clubs a réservé une belle surprise au Real Madrid. En l’absence de Kylian Mbappé, Xabi Alonso a accordé sa confiance au jeune Gonzalo Garcia. Et l’attaquant de 21 ans s’est montré à son avantage, ce qui promet une belle bagarre la saison prochaine dans le secteur offensif.

Si le forfait de Kylian Mbappé pour les trois premiers matchs de la Coupe du monde des clubs a été un coup dur pour le Real Madrid , il a toutefois permis à Gonzalo Garcia d’éclore. Xabi Alonso s’est tourné vers l’attaquant de 21 ans en l’absence de l’international français. Et le jeune buteur espagnol s’est montré particulièrement à son avantage (3 buts et 1 passe décisive en 4 matchs).

Mbappé en concurrence avec Gonzalo Garcia et Endrick la saison prochaine ?

L’entraîneur du Real Madrid adore le profil de Gonzalo Garcia. Ce dernier devrait donc être amené à avoir un rôle plus important que prévu chez les Merengue la saison prochaine. Cela promet ainsi une belle bagarre avec Kylian Mbappé et Endrick. Et Xabi Alonso n’a pas caché ses intentions avec ses trois attaquants.