Real Madrid : Le remplaçant de Mbappé affole le mercato !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Kylian Mbappé a raté le début de la Coupe du monde des clubs en raison d’une gastro-entérite aiguë, pour laquelle il a été hospitalisé, Gonzalo Garcia a su saisir sa chance. Titulaire lors de toutes les rencontres du Real Madrid, l’attaquant âgé de 21 ans a inscrit samedi contre le Borussia Dortmund son quatrième but dans la compétition et aurait reçu déjà plusieurs offres provenant d'autres clubs.

Kylian Mbappé a raté la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs en raison d’une gastro-entérite aiguë pour laquelle il a dû être hospitalisé. Le Français n’a fait son retour que contre la Juventus en quarts de finale (1-0) et en son absence, Gonzalo Garcia a su saisir sa chance. L’attaquant âgé de 21 ans a été titularisé lors de toutes les rencontres du Real Madrid depuis le début de la compétition et totalise 4 buts et 1 passe décisive.

« Gonzalo a reçu des offres de l'Angleterre, de l'Italie et de la moitié de l'Espagne »

« Ce n'est pas une surprise pour moi. C'est le numéro neuf typique, il vit le jeu en permanence, et il me rappelle Raúl par certains aspects. Il est toujours au bon endroit, il attend l'opportunité, il fait toujours preuve d'une grande éthique de travail et il aide l'équipe », confiait récemment Xabi Alonso à propos de l’Espagnol, de nouveau buteur face au Borussia Dortmund. Des performances qui auraient logiquement attiré l’attention d’autres clubs, comme indiqué par le journaliste d’El Chiringuito Edu Aguirre : « Gonzalo a reçu des offres de l'Angleterre, de l'Italie et de la moitié de l'Espagne », a-t-il assuré. Toutefois, comme indiqué par AS, Gonzalo Garcia aurait convaincu le Real Madrid de le conserver et son intention serait d’en faire la doublure de Kylian Mbappé, poste pour lequel il sera en concurrence avec Endrick.