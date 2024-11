Malaise avec Mbappé, l’entraîneur du Real Madrid va devoir trancher

Jean de Teyssière

Le 20 décembre prochain, Kylian Mbappé fêtera ses 26 ans. Un anniversaire qu’il risque de passer dans un état mental compliqué, surtout s’il continue ses mauvaises prestations. Carlo Ancelotti doit trouver une solution et cela pourrait passer par un temps de jeu réduit lors des quatre prochaines rencontre de championnat.

Lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions face à Liverpool, le Real Madrid a été en grande difficulté (0-2). Kylian Mbappé aussi, lui qui a raté un grand nombre de choses, notamment le penalty de l’égalisation. Carlo Ancelotti va devoir trancher.

Dispenser Mbappé de compétitions ?

Dans les colonnes de L’Equipe, plusieurs solutions sont envisagées pour remettre Kylian Mbappé sur le droit chemin. La première étant de l’exempter de compétitions durant plusieurs semaines, histoire qu’il se remette en jambes. Avec la blessure de Vinicius et les grandes faiblesses offensives du club espagnol, pas sûr que Carlo Ancelotti choisisse cette solution.

Réduire son temps de jeu ?

La solution qui paraît être la plus idoine reste de réduire le temps de jeu du Bondynois. Les quatre prochaines rencontres du Real Madrid sont abordables (Getafe, Bilbao, Gérone et le Rayo Vallecano) ce qui pourrait conduire Carlo Ancelotti à remplacer plus tôt son joueur ou encore le faire débuter sur le banc. Avec en parallèle un programme spécifique à l’entraînement pour lui permettre de se remettre en jambes.