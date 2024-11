Mbappé a totalement sombré, son entourage prédit le pire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé n'est que l'ombre de lui-même. Sa signature au Real Madrid devait pourtant s'accompagner d'un grand changement pour le Bondynois, attendu au tournant après une saison plus que compliquée au PSG. Mais rien ne se passe comme prévu, au point qu'au sein de son entourage, on annonce une maladie qui pourrait durer.

Arrivé libre au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé réalisait son rêve et ne manquait pas d'afficher sa joie et son soulagement après plusieurs rendez-vous manqués. Cependant, rien ne se passe comme prévu. L'ancien attaquant du PSG est loin de son meilleur niveau et semble totalement perdu sur le terrain. Au sein de son entourage, on ne cache d'ailleurs plus son inquiétude.

Déprime, burn-out, dépression... Mbappé a sombré

En effet, Le Parisien révèle que sous couvert d'anonymat, les causes du mal-être de Kylian Mbappé sont régulièrement présentées comme des problèmes psychologiques. « Une déprime, un burn-out, une dépression, des maladies et des états différents », sont ainsi évoqués dans les colonnes du quotidien francilien qui ajoute que tout cela raconte « un homme qui a sombré, tourmenté, en plein spleen ». Pas de quoi rassurer le Real Madrid.

«Il a besoin d’aide psychologique»

D'ailleurs, son entourage n'est guère plus rassurant. D'après Le Parisien, dans l'un de ses cercles, on explique ainsi que « Kylian traverse une période extrêmement difficile qui va malheureusement durer. Il a besoin d’aide psychologique, physique… » Ses proches réclament de l'aide sans quoi il sera difficile d'inverser la tendance. Ce n'est pas vraiment bon signe pour la suite de la carrière de Kylian Mbappé.