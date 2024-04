Macron - Real Madrid : Mbappé passe à l’action ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus en phase de réflexion pour son avenir puisque son départ du PSG devrait déboucher sur une signature au Real Madrid. Le club merengue refuse de le laisser participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. De quoi pousser le président de la République Emmanuel Macron à passer à l’action publiquement. Et en coulisses, Kylian Mbappé y mettrait également du sien.

Cela a été annoncé depuis le 13 février dernier au président Nasser Al-Khelaïfi de la bouche du principal intéressé comme L’Équipe le révélait : Kylian Mbappé s’en ira à la fin de la saison et laissera un vide derrière lui que le PSG va s’efforcer de combler grâce au mercato estival à venir. En attendant, Kylian Mbappé semble être destiné à s’engager en faveur du Real Madrid, sauf énorme retournement de situation.

Emmanuel Macron interpelle le Real Madrid pour Mbappé aux JO de Paris

Fin février, le Real Madrid envoyait un courrier à la Fédération française de football dans lequel il était stipulé qu’aucun international français figurant dans ses rangs sera libéré pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour RMC Sport , Emmanuel Macron a mis un léger coup de pression au président du club merengue qu’est Florentino Pérez. « On va tout faire (pour avoir une équipe compétitive, ndlr). J’ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. On a l’Euro avant, c’est ça le problème. Je pense qu’il faut que les clubs jouent le jeu pour qu’on ait un grand spectacle. C’est l’une de mes craintes ». Relancé par le média sur la nature de ce message et si ce dernier est destiné au Real Madrid, le président de la République n’a pas caché son intention. « Exactement, quand je parlais des clubs européens, c’était ça ».

PSG : Mbappé provoque déjà une «guerre» au Real Madrid ? https://t.co/34G2nZpciz pic.twitter.com/1PvUhIDV1Z — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Mbappé repart à l’attaque pour les Jeux Olympiques