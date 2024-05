L’entraîneur du Real Madrid a fait souffrir trois stars

Jean de Teyssière

Le Real Madrid exerce une politique stricte avec ses joueurs. Les statuts ne débordent pas sur l'institution, ce qui explique les départs de stars comme Casemiro, Sergio Ramos ou encore Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti évoque cette politique et avoue que Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro avaient souffert lorsqu'ils avaient été placés sur le banc.

Toni Kroos a joué son dernier match de sa carrière le week-end dernier. Face au Betis Séville (0-0), la légende allemande a mis un terme à sa magnifique carrière. Concernant son compère au milieu de terrain, Luka Modric, l'avenir n'est pas encore scellé.

«Cela a été plus difficile pour lui de comprendre qu'il devait jouer un peu moins»

Le Real Madrid et Luka Modric discutent toujours pour une prolongation de contrat d'un an. Le prodige croate souhaite rester une saison supplémentaire et Carlo Ancelotti, son entraîneur, évoque sa gestion : « Oui, il a le droit de choisir ce qu'il veut. Luka réalise une saison fantastique. Cela a été plus difficile pour lui de comprendre qu'il devait jouer un peu moins. C'est un sujet dont nous n'avons pas parlé cette année, c'est un sujet dont nous avons parlé quand Casemiro était encore là. Après la finale à Paris, au début de la saison suivante, j'ai parlé aux trois (Kroos, Modric et Casemiro). Je leur ai dit : 'Ecoutez, il faut que vous baissiez un peu votre profil'. »

«Les trois ont beaucoup souffert en début de saison»