Real Madrid : Mbappé est déjà attendu de pied ferme ?

En sept saisons au PSG et en équipe de France, Kylian Mbappé se retrouve transfigurer à l’aube de son arrivée au Real Madrid dans un vestiaire pétri de talents, mais aussi d’énormément d’humilité selon Carlo Ancelotti. Critiqué pour son ego par moments, Mbappé a-t-il été visé par l’entraîneur du Real Madrid.

Kylian Mbappé a pris une tout autre dimension dans le monde du football depuis son arrivée au PSG en 2017. D’abord champion du monde, puis vice-champion du monde, puis meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et enfin capitaine de l’équipe de France depuis mars 2023, Mbappé n’est plus la petite promesse du football français comme ce fut le cas sept ans plus tôt.

«L'humilité est importante. Il faut l'avoir»

Et au fil des années, son ego a pris de plus en plus de place selon certains observateurs. Amené à s’engager en faveur du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé pourrait bien avoir reçu un message caché de la part de son futur entraîneur Carlo Ancelotti en interview pour The Athletic . « Nous avons gagné le championnat cette saison parce qu'il n'y a pas d'ego ici. Vinícius, pas d'ego. Bellingham, pas d'ego. Rodrygo, pas d'ego. Et les joueurs seniors sont comme ça. Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho, Luka Modric. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, mais il n'y a pas de jalousie entre les jeunes aujourd'hui. L'humilité est importante. Il faut l'avoir ».

«Redescendre un peu du nuage et de prendre une certaine humilité comme il avait au début de sa carrière»