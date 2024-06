Le Real Madrid adresse un premier tacle à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les élections législatives en France risquent de monopiliser l'actualité dans les prochains jours. Un sujet saisi par certains sportifs, notamment par Kylian Mbappé. Actuellement en Allemagne avec les Bleus, le joueur du Real Madrid avait interpellé les jeunes et leur a demandé de faire barrage aux extrêmes. International espagnol, Dani Carvajal a réagi à cette sortie.

La France pourrait être gouvernée par l'extrême-droite dans quelques jours. Selon les derniers sondages, le Rassemblement National de Jordan Bardella arrive en tête des prochaines élections législatives, devant le Nouveau Front Populaire. Certains sportifs n'ont pas hésité à prendre la parole pour demander, notamment aux jeunes, d'aller voter ce dimanche et le 7 juillet prochain. C'est le cas de Kylian Mbappé, qui participe actuellement à l'Euro en Allemagne.

Mbappé appelle à faire barrage aux extrêmes

« Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot, et pas de représenter un pays qui ne correspond pas à mes valeurs. Je pense qu'on est dans un moment crucial pour l'histoire de notre pays. L'Euro est très important, mais nous sommes avant tout des citoyens. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de changer cela » avait confié le nouveau joueur du Real Madrid.

Carvajal réagit aux propos de Mbappé