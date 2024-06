Frayeur avec Mbappé, le Real Madrid intervient

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a dix jours, Kylian Mbappé se fracturait le nez face à l’Autriche en heurtant l’épaule de Kevin Danso. La nouvelle star du Real Madrid serait d’ailleurs très surveillée par le club madrilène, qui échange régulièrement avec le staff médical de l’équipe de France. Et en interne, on serait plutôt rassuré quant à la santé du phénomène de 25 ans.

Kylian Mbappé dans le dur. Le 17 juin, l’attaquant et capitaine de l’équipe de France a connu un véritable cauchemar. Après une première prestation mitigée pour celui qui était attendu au tournant sur cet Euro 2024, l’ex-star du PSG a subi un énorme choc au visage sur corner, en allant heurter l’épaule de Kevin Danso. Le verdict sera vite rendu pour le nouveau joueur du Real Madrid, victime d’une fracture du nez…

Mbappé va de mieux en mieux

Si beaucoup craignaient que Kylian Mbappé ne puisse plus jouer du tout sur cette compétition, il n’en sera rien. Sans avoir eu besoin de recourir à une opération, le numéro 10 des Bleus a pu tenir son rang lors du dernier match de poule face à la Pologne (inscrivant au passage son premier but de la compétition sur penalty), après avoir été ménagé face aux Pays-Bas. Mais alors que sa signature en faveur du Real Madrid a été officialisée juste en amont de ce tournoi, les observateurs madrilènes sont-ils inquiets pour l’état de forme du Bondynois ?

Le Real Madrid attentif et positif autour de Mbappé