Lamine Yamal au Real Madrid, le rêve dévoilé !

Ce dimanche, Lamine Yamal et le FC Barcelone vont retrouver le Real Madrid lors du Classico (16h15). Le prodige espagnol n’a pas hésité à provoquer ouvertement le club madrilène, ce qui a énervé les supporters merengue. Selon Gérard Piqué, les amoureux de la « Casa Blanca » sont jaloux de ne pas avoir un talent similaire à celui du joueur de 18 ans.
Le choc approche à grands pas. Ce dimanche après-midi, le Real Madrid de Kylian Mbappé accueille le FC Barcelone de Lamine Yamal au Santiago Bernabeu pour le premier Classico de la saison. De son côté, le prodige du club catalan n’a pas hésité à provoquer les adversaires.
Lamine Yamal se paie le Real Madrid
A l’occasion d’un stream en direct avec Ibai pour la KingsLeague, Lamine Yamal a déclaré que le Real Madrid et ses joueurs ne faisaient que se plaindre. Le joueur de 18 ans a même tenu à rappeler qu’il avait déjà réussit à marquer sur la pelouse du Santiago Bernabeu la saison passée. Des déclarations qui ont provoqué la colère à la fois des joueurs, mais aussi des supporters du Real Madrid.
« Ils aimeraient avoir un Lamine chez eux »
Président de la KingsLeague, Gérard Piqué est revenu sur ces déclarations de Yamal : « C'est compréhensible que Madrid critique Yamal. Ils aimeraient avoir un Lamine chez eux. Mais il faut l'accepter tel qu'il est. Il n'a que 18 ans », confie l’ancienne gloire du Barça, relayé par l’Equipe.