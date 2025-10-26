Lamine Yamal au Real Madrid, le rêve dévoilé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Lamine Yamal et le FC Barcelone vont retrouver le Real Madrid lors du Classico (16h15). Le prodige espagnol n’a pas hésité à provoquer ouvertement le club madrilène, ce qui a énervé les supporters merengue. Selon Gérard Piqué, les amoureux de la « Casa Blanca » sont jaloux de ne pas avoir un talent similaire à celui du joueur de 18 ans.

Le choc approche à grands pas. Ce dimanche après-midi, le Real Madrid de Kylian Mbappé accueille le FC Barcelone de Lamine Yamal au Santiago Bernabeu pour le premier Classico de la saison. De son côté, le prodige du club catalan n’a pas hésité à provoquer les adversaires.

Lamine Yamal se paie le Real Madrid A l’occasion d’un stream en direct avec Ibai pour la KingsLeague, Lamine Yamal a déclaré que le Real Madrid et ses joueurs ne faisaient que se plaindre. Le joueur de 18 ans a même tenu à rappeler qu’il avait déjà réussit à marquer sur la pelouse du Santiago Bernabeu la saison passée. Des déclarations qui ont provoqué la colère à la fois des joueurs, mais aussi des supporters du Real Madrid.