Kylian Mbappé : «On va lui couper la tête», il annonce déjà la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid et Xabi Alonso, ce qui était une idylle à ses débuts en juin dernier vire déjà au cauchemar alors que l'année civile n'est pas encore terminée. L'avenir de l'entraîneur espagnol est fortement remis en question dans la presse. D'après Romain Molina, la décision de se séparer aurait déjà été prise.

Kylian Mbappé va-t-il voir débarquer un nouveau coach au Real Madrid, le troisième, en l'espace d'un an et demi seulement ? Xabi Alonso a pris la suite de Carlo Ancelotti en juin dernier, mais l'ancien milieu de terrain du club merengue ne semble pas avoir convaincu son monde à la Casa Blanca.

«C'est comme s'il était mort dans le film, qu'importe les prochains matchs» Le coach espagnol sort de deux défaites de rang avec le Real Madrid, Manchester City en Ligue des champions (1-2) et le Celta Vigo en Liga (0-2). En cas de nouvelle contre-performance lors du déplacement sur la pelouse d'Alaves ce dimanche soir, le sort de Xabi Alonso pourrait être définitivement scellé. Le journaliste Romain Molina a déjà communiqué la fin du film. « Est-ce qu'on arrive à l'épilogue Xabi Alonso au Real Madrid ? Et bien visiblement, oui. C'est comme s'il était mort dans le film, qu'importe les prochains matchs »