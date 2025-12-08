Kylian Mbappé : La «dernière chance» au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la Casa Blanca, l’heure est grave. Lors des cinq derniers matchs de Liga, le Real Madrid n’est sorti victorieux qu’à une seule reprise mercredi dernier. Après la défaite au Santiago Bernabeu dimanche contre le Celta Vigo (0-2) les dirigeants du Real Madrid se seraient réunis jusqu’au bout de la soirée pour statuer sur le sort de Xabi Alonso. Le verdict est tombé !

La saison dernière, au stade des 1/16èmes de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a croisé la route de Manchester City. Lors de cette double confrontation, le numéro 10 du Real Madrid inscrivait un but à l’Etihad Stadium (3-2) et un triplé au Santiago Bernabeu (3-1). Quatre buts en deux matchs face aux Skyblues, de bonne augure pour la réception de l’équipe de Pep Guardiola mercredi soir pour la 6ème journée de saison régulière de C1.

Réunion de crise au Real Madrid ! Une rencontre plus que déterminante pour l’avenir de Xabi Alonso. Selon El Mundo, la défaite au Santiago Bernabeu contre le Celta Vigo dimanche soir (0-2) aurait engendré une réunion de crise entre les décideurs du Real Madrid. Une entrevue qui aurait perduré jusqu’à une heure du matin ce lundi avec un verdict assez clair concernant le cas Alonso.