Kylian Mbappé - harcèlement : La grosse accusation !

Cela fait maintenant un an que Kylian Mbappé a fait ses adieux au PSG et fait ses bagages pour l'Espagne. L'attaquant du Real Madrid a occasionnellement été la cible de critiques de la part de Jérôme Rothen sur les ondes de RMC pendant son émission quotidienne Rothen s'enflamme. Un véritable acharnement selon Pierre Ménès qui dit stop !

Depuis le clash entre le PSG et Kylian Mbappé, qui s'est conclu par un départ libre de tout contrat et quelques impayés sur les salaires d'avril, mai et juin 2024 dont diverses primes, Jérôme Rothen tient un discours à charge envers l'attaquant star du Real Madrid du point de vue de Pierre Ménès. L'ex-consultant de Canal+ également passé par L'Equipe s'en est déjà plaint sur certaines vidéos d'interaction avec ses internautes sur sa chaîne YouTube.

«Mbappé accusé de faire un rassemblement en trompe l'oeil» Et ce lundi, après la trêve internationale au terme de laquelle le bilan statistique de Kylian Mbappé affiche 2 buts et 2 passes décisives en autant de matchs pendant le Final Four de la Ligue des nations (Espagne 4-5 et Allemagne 2-0), le programme de l'émission du jour de Rothen s'enflamme a été dévoilé sur X. Le débat de la rubrique : Faites entrer l'accusé se nomme ainsi : « Mbappé accusé de faire un rassemblement en trompe l'oeil ».