Mbappé Ballon d'Or, il hallucine en direct !

Alors que la course au Ballon d'Or continue de faire parler, Kylian Mbappé a l'air de penser qu'il a encore toutes ses chances. Un avise qui surprend Walid Acherchour qui continue de penser qu'Ousmane Dembélé doit remporter la compétition et ne comprend pas que l'attaquant du Real Madrid s'estime dans la course.

Interrogé sur la course au Ballon d'Or qui semble se résumer à un duel entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé refusait toutefois de s'avouer vaincu, estimant qu'il avait toujours ses chances. Cependant, Walid Acherchour n'est absolument pas sur la même longueur d'onde.

«Ça peut être désolant» « Ça montre aussi qu’avec le Soulier d’Or, et la Coupe du monde des Clubs, il va essayer d’aller jouer sa chance à fond avec le Real Madrid. Ça peut être désolant, mais c’est comme ça. Sa réponse elle est très clair, il répond sur le débat entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, mais il glisse un petit "moi les gars je vais essayer de revenir". Même s’il marque 10 buts pendant la CDM des clubs, pour moi il ne rattrapera jamais Ousmane Dembélé, mais bon, si lui veut le penser, pourquoi pas », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'évoquer son positionnement avec l'équipe de France.